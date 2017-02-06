О.Сыроид выступила за идею об отставке министра В.Черныша
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид выступила за идею об отставке министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша. Об этом она заявила перед заседанием согласительного совета ВР, передает корреспондент УНН.
"Мы будем требовать отставки министра по вопросам оккупированных территорий, так как его деятельность направлена на подрыв украинской государственности. Он, к сожалению, выполняет российские указания, указания российского руководства", - сказала О.Сыроид.
Она также добавила, что фракция "Самопомощь" потребует принятия парламентом закона "Об оккупированных территориях Украины", об ответственности России за оккупацию.
При этом О.Сыроид подчеркнула, что торговля Украины с оккупированной территории неприемлема.
Напомним, активисты на прошлой неделе блокировали три железнодорожные пути на Донбассе .