Новообраний президент Молдови І.Додон вирушив у Росію до інавгурації

“Щоб уникнути спекуляцій. Їду у Москву з приватним візитом з дружиною. Офіційний візит до російської столиці буде після інавгурації”, — написав І.Додон.

Нагадаємо, голова Партії соціалістів Ігор Додон виграв вибори президента Молдови, набравши після підрахунку 100% бюлетенів 52,18% голосів.

Як повідомляв УНН, Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав новообраного президента Молдови Ігоря Додона з перемогою на виборах.