Новообраний президент Молдови І.Додон вирушив у Росію до інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Новообраний президент Молдови Ігор Додон відвідає Росію з приватним візитом до інавгурації. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щоб уникнути спекуляцій. Їду у Москву з приватним візитом з дружиною. Офіційний візит до російської столиці буде після інавгурації”, — написав І.Додон.
Нагадаємо, голова Партії соціалістів Ігор Додон виграв вибори президента Молдови, набравши після підрахунку 100% бюлетенів 52,18% голосів.
Як повідомляв УНН, Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав новообраного президента Молдови Ігоря Додона з перемогою на виборах.