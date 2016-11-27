Новоизбранный президент Молдовы И.Додон отправился в Россию до инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон посетит Россию с частным визитом до инаугурации. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Чтобы избежать спекуляций. Еду в Москву с частным визитом с женой. Официальный визит в российскую столицу будет после инаугурации ", - написал И.Додон.
Напомним, председатель Партии социалистов Игорь Додон выиграл выборы президента Молдовы, набрав после подсчета 100% бюллетеней 52,18% голосов.
Как сообщал УНН, Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Молдовы Игоря Додона с победой на выборах.