Новоизбранный президент Молдовы И.Додон отправился в Россию до инаугурации

"Чтобы избежать спекуляций. Еду в Москву с частным визитом с женой. Официальный визит в российскую столицу будет после инаугурации ", - написал И.Додон.

Напомним, председатель Партии социалистов Игорь Додон выиграл выборы президента Молдовы, набрав после подсчета 100% бюллетеней 52,18% голосов.

Как сообщал УНН, Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Молдовы Игоря Додона с победой на выборах.