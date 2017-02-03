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Новий загін поліції Донеччини прибув в Авдіївку

Київ • УНН

 • 8063 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Авдіївку для допомоги людям прибув новий загін поліції Донеччини. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.

Новий загін поліції Донеччини прибув в Авдіївку

На зміну спецгрупі поліцейських, яка цілодобово працювала в обстрілюваному місті, прибув новий загін. Поліцейських проінструктував очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін, який зранку обійшов пошкоджені будинки внаслідок нічного артудару терористів.

Зараз в Авдіївці чекають відновлення електропостачання: зранку бригади монтажників виїхали на ремонт лінії електропередач. Люди наводять порядок після страшної ночі, відрами виносять рештки того, що залишилося від їхніх помешкань. Через дірки у стінах у домівки залітає сніг.

Близько 22:00 терористи цілеспрямовано вдарили з “градів” по центру міста, де розташувався пункт гуманітарної допомоги. Серед постраждалих — працівники ДСНС, які супроводжували гуманітарний вантаж. У машині було четверо людини, двом з них вдалося дивом врятуватися.

Зараз постраждалі вулиці обходять працівники поліції. Сформовані вісім груп, які працюють по місту. Їх завдання — задокументувати усі пошкодження, з’ясувати, чи немає більше постраждалих та надати допомогу тим, кому вона потрібна.

Поліцейські патрулі цілодобово об’їжджають місто. Окрім охорони правопорядку, правоохоронці виявляють людей, які потребують соціальної допомоги. На цей час серед таких — 464 особи, 145 з них — діти, 32 — люди з обмеженими можливостями, 284 — люди похилого віку.

У місті встановлені два намети поліції, де громадяни можуть отримати будь-яку допомогу: зігрітися, випити чаю та зарядити телефони. Один розташований біля Авдіївського відділення поліції, інший — у старій частині міста на вул. Соборній. Другий день в обстріляному місті працює школа № 7, де навчаються понад 220 учнів.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, що за словами Секретара РНБО Олександра Турчинова, за останню добу зафіксовано максимальну інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік, починаючи з лютого 2016.

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