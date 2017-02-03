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Новый отряд полиции Донецкой области прибыл в Авдеевку

Киев • УНН

 • 8063 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Авдеевку для помощи людям прибыл новый отряд полиции Донбасса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

Новый отряд полиции Донецкой области прибыл в Авдеевку

На смену спецгруппе полицейских, которая круглосуточно работала в обстреливаемом городе, прибыл новый отряд. Полицейских проинструктировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, который утром обошел поврежденные дома в результате ночного артудара террористов.

Сейчас в Авдеевке ждут восстановления электроснабжения: утром бригады монтажников выехали на ремонт линии электропередач. Люди наводят порядок после страшной ночи, ведрами выносят остатки того, что осталось от их домов. Через дыры в стенах в дома залетает снег.

Около 22:00 террористы целенаправленно ударили с "градов" по центру города , где расположился пункт гуманитарной помощи. Среди пострадавших - работники ГосЧС, которые сопровождали гуманитарный груз. В машине было четверо человек, двоим из них удалось чудом спастись.

Сейчас пострадавшие улицы обходят работники полиции. Сформированы восемь групп, работающих по городу. Их задача - задокументировать все повреждения, выяснить, нет ли больше пострадавших и оказать помощь тем, кому она нужна.

Полицейские патрули круглосуточно объезжают город. Кроме охраны правопорядка, правоохранители выявляют людей, нуждающихся в социальной помощи. В настоящее время среди таких - 464 человека, 145 из них - дети, 32 - люди с ограниченными возможностями, 284 - люди пожилого возраста.

В городе установлены две палатки полиции, где граждане могут получить любую помощь: согреться, выпить чаю и зарядить телефоны. Одна расположена у Авдеевского отделения полиции, другая - в старой части города на ул. Соборной. Второй день в обстрелянном городе работает школа № 7, где обучаются более 220 учащихся.

Напомним, Авдеевку в последнии дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, что по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, за последние сутки зафиксировано максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год, начиная с февраля 2016 года.

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