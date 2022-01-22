Німецькі консерватори обрали нового лідера партії, який розкритикував канцлера Шольца через "нечітку позицію у протистоянні з Росією"

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 1533 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 81456 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 153559 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 149969 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 176593 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 179436 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 140623 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150224 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171358 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182213 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 398888 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 121361 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 99185 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 131078 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 67589 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 398972 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 276728 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 342516 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 457241 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 704652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 67589 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 131078 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 114802 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 150871 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 174804 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Німецькі консерватори обрали нового лідера партії, який розкритикував канцлера Шольца через "нечітку позицію у протистоянні з Росією"

Німецькі консерватори обрали нового лідера партії, який розкритикував канцлера Шольца через "нечітку позицію у протистоянні з Росією"

Київ • УНН

 • 18074 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Правоцентристські християнські демократи Німеччини (ХДС) у суботу обрали консерватора Фрідріха Мерца лідером своєї партії. Тепер він займе пост Арміна Лашета, який програв вересневі загальнонаціональні вибори соціал-демократам, а саме канцлеру Олафу Шольцу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Мерц, який пообіцяв порвати з центристським курсом ХДС, якого дотримувалася Ангела Меркель під час її 16-річного перебування на посаді канцлера, отримав майже 95% голосів підтримки під час віртуальної партійної конференції, заявив генеральний секретар партії Пауль Зем'як.

Офіційні вибори відбулися за неофіційним голосуванням минулого місяця, в якому Мерц переміг своїх партійних суперників Норберта Реттгена та Хельге Браун, які позиціонували себе, як "спадкоємці" більш центристської лінії Меркель.

66-річному Мерцу вдалося з третьої спроби завоювати лідерство у партії.

У своєму виступі Мерц звинуватив Шольца у відсутності чіткої позиції у протистоянні з Росією щодо її військового нарощування біля українського кордону.

"Колишні канцлери продемонстрували б лідерство", - сказав Мерц.

За словами Мерца, ХДС зможе повернути колишню силу лише проявивши єдність.

"Те, що ми пережили в Союзі в 2021 році, може повторитися і не повторитися", - заявив Мерц, маючи на увазі суперечки між вищим керівництвом партії під час останньої виборчої кампанії.

Додамо

Юрист із Західної Німеччини, Мерц був високопосадовцем на початку 2000-х, перш ніж піти, щоб продовжити кар'єру в компанії з управління активами Black Rock. Він повернувся до парламенту Німеччини у 2021 році.

Серед завдань, які стоять перед Мерцем зараз, — як позиціонувати ХДС і споріднену з ним баварську партію, Християнсько-соціальний союз (ХСС), як найбільшу опозиційну партію в парламенті і як провести чіткий кордон між ними і вкрай правою партією АдГ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53