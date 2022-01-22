Німецькі консерватори обрали нового лідера партії, який розкритикував канцлера Шольца через "нечітку позицію у протистоянні з Росією"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Правоцентристські християнські демократи Німеччини (ХДС) у суботу обрали консерватора Фрідріха Мерца лідером своєї партії. Тепер він займе пост Арміна Лашета, який програв вересневі загальнонаціональні вибори соціал-демократам, а саме канцлеру Олафу Шольцу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Мерц, який пообіцяв порвати з центристським курсом ХДС, якого дотримувалася Ангела Меркель під час її 16-річного перебування на посаді канцлера, отримав майже 95% голосів підтримки під час віртуальної партійної конференції, заявив генеральний секретар партії Пауль Зем'як.
Офіційні вибори відбулися за неофіційним голосуванням минулого місяця, в якому Мерц переміг своїх партійних суперників Норберта Реттгена та Хельге Браун, які позиціонували себе, як "спадкоємці" більш центристської лінії Меркель.
66-річному Мерцу вдалося з третьої спроби завоювати лідерство у партії.
У своєму виступі Мерц звинуватив Шольца у відсутності чіткої позиції у протистоянні з Росією щодо її військового нарощування біля українського кордону.
"Колишні канцлери продемонстрували б лідерство", - сказав Мерц.
За словами Мерца, ХДС зможе повернути колишню силу лише проявивши єдність.
"Те, що ми пережили в Союзі в 2021 році, може повторитися і не повторитися", - заявив Мерц, маючи на увазі суперечки між вищим керівництвом партії під час останньої виборчої кампанії.
Додамо
Юрист із Західної Німеччини, Мерц був високопосадовцем на початку 2000-х, перш ніж піти, щоб продовжити кар'єру в компанії з управління активами Black Rock. Він повернувся до парламенту Німеччини у 2021 році.
Серед завдань, які стоять перед Мерцем зараз, — як позиціонувати ХДС і споріднену з ним баварську партію, Християнсько-соціальний союз (ХСС), як найбільшу опозиційну партію в парламенті і як провести чіткий кордон між ними і вкрай правою партією АдГ.