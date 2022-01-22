Немецкие консерваторы избрали нового лидера партии, который раскритиковал канцлера Шольца из-за "нечеткой позиции в противостоянии с Россией"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. Правоцентристские христианские демократы Германии (ХДС) в субботу избрали консерватора Фридриха Мерца лидером своей партии. Теперь он займет пост Армина Лашета, который проиграл сентябрьские общенациональные выборы социал-демократам, а именно канцлеру Олафу Шольцу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мерц, который пообещал порвать с центристским курсом ХДС, которого придерживалась Ангела Меркель во время ее 16-летнего пребывания на посту канцлера, получил почти 95% голосов поддержки во время виртуальной партийной конференции, заявил генеральный секретарь партии Пауль Земяк.

Официальные выборы состоялись за неофициальным голосованием в прошлом месяце, в котором Мерц победил своих партийных соперников Норберта Реттгена и Хельге Браун, которые позиционировали себя, как "наследники" более центристской линии Меркель.

66-летнему Мерцу удалось с третьей попытки завоевать лидерство у партии.

В своем выступлении Мерц обвинил Шольца в отсутствии четкой позиции в противостоянии с Россией относительно ее военного наращивания у украинской границы.

"Бывшие канцлеры продемонстрировали бы лидерство", - сказал Мерц.

По словам Мерца, ХДС сможет вернуть былую силу лишь проявив единство.

"То, что мы пережили в Союзе в 2021 году, может повториться и не повториться", - заявил Мерц, имея в виду споры между высшим руководством партии во время последней избирательной кампании.

Добавим

Юрист из Западной Германии, Мерц был высокопоставленным чиновником в начале 2000-х, прежде чем уйти, чтобы продолжить карьеру в компании по управлению активами Black Rock. Он вернулся в парламент Германии в 2021 году.

Среди задач, которые стоят перед Мерцом сейчас, — как позиционировать ХДС и родственную с ним баварскую партию, Христианско-социальный союз (ХСС), как крупнейшую оппозиционную партию в парламенте и как провести четкую границу между ними и крайне правой партией АдГ.

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