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Німеччина готує евакуацію сімей персоналу посольства в Україні на випадок ескалації - ЗМІ

Німеччина готує евакуацію сімей персоналу посольства в Україні на випадок ескалації - ЗМІ

Київ • УНН

 • 19949 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Зовнішньополітичне відомство Німеччини опрацьовує план евакуації сімей співробітників посольства в Україні на випадок ескалації ситуації. Про це повідомляє видання Bild із посиланням на власні дані, передає УНН.

Цитата

"Міністерство закордонних справ розробляє план евакуації родичів співробітників посольства Німеччини в Україні. Відповідно до плану, вони мають бути вивезені з країни у разі подальшого погіршення ситуації", - пише видання.

Додамо

Раніше американський телеканал Fox News повідомив, що держдепартамент США розпорядився з понеділка розпочати евакуацію сімей дипломатів із американського посольства в Україні.

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