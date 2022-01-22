Німеччина готує евакуацію сімей персоналу посольства в Україні на випадок ескалації - ЗМІ

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"Міністерство закордонних справ розробляє план евакуації родичів співробітників посольства Німеччини в Україні. Відповідно до плану, вони мають бути вивезені з країни у разі подальшого погіршення ситуації", - пише видання.

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Раніше американський телеканал Fox News повідомив, що держдепартамент США розпорядився з понеділка розпочати евакуацію сімей дипломатів із американського посольства в Україні.