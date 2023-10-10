Німеччина готує другий зимовий пакет допомоги Україні. До нього увійде Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, до нього увійде система Patriot. Про це повідомляє Міноборони Німеччини, передає УНН.
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"Німеччина готує другий зимовий пакет для України: щоб захистити критичну інфраструктуру та забезпечити подальшу підтримку, Німеччина надає додаткову протиповітряну оборону за допомогою Patriot, IRIS-T SLM & SLS вартістю близько 1 мільярда євро, а також три зенітні установки Gepard", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Зеленський раніше повідомляв, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.