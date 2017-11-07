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"Нібулон" і "Кернел" отримали понад 10 млрд грн повернення ПДВ

Київ • УНН

 • 17585 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Агрохолдинги "Кернел" і "Нібулон" отримали з початку року понад 10 млрд грн повернення ПДВ. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, наявні в розпорядженні УНН.

Абсолютним лідером держпідтримки є компанія "Кернел". За 10 місяців поточного року вона отримала трохи більше 7,5 млрд грн повернення ПДВ. "Нібулон" отримав понад 3 млрд грн. Трійку лідерів замикає компанія "Бунге", яка також отримала близько 3 млрд грн.

Нагадаємо, 5% акцій компанії "Кернел" володіє народний депутат, колишній глава податкового комітету ВР Віталій Хомутинник. Частку в агропідприємстві він придбав через свій інвестиційний бізнес Cascade Investment Fund в 2015 році.

"Кернел" контролюється бізнесменом Андрієм Веревським і входить в ТОП-5 найбільших латифундистів країни. Земельний банк цієї компанії становить 385 тисяч га.

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