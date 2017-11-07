“Нибулон” и “Кернел” получили свыше 10 млрд грн возврата НДС

Абсолютным лидером господдержки является компания “Кернел”. За 10 месяцев текущего года она получила чуть более 7,5 млрд грн возврата НДС. “Нибулон” получил свыше 3 млрд грн. Тройку лидеров замыкает компания “Бунге”, также получившая около 3 млрд грн.

Напомним, 5% акций компании “Кернел” владеет народный депутат, бывший глава налогового Комитета ВР Виталий Хомутинник.

Долю в агропредприятии он приобрел через свой инвестиционный бизнес Cascade Investment Fund в 2015 году.

"Кернел" контролируется бизнесменом Андреем Веревским и входит в ТОП-5 самых крупных латифундистов страны. Земельный банк этой компании составляет 385 тысяч га.