“Нибулон” и “Кернел” получили свыше 10 млрд грн возврата НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Агрохолдинги “Кернел” и “Нибулон” получили с начала года свыше 10 млрд грн возврата НДС. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, имеющиеся в распоряжении УНН.
Абсолютным лидером господдержки является компания “Кернел”. За 10 месяцев текущего года она получила чуть более 7,5 млрд грн возврата НДС. “Нибулон” получил свыше 3 млрд грн. Тройку лидеров замыкает компания “Бунге”, также получившая около 3 млрд грн.
Напомним, 5% акций компании “Кернел” владеет народный депутат, бывший глава налогового Комитета ВР Виталий Хомутинник.
Долю в агропредприятии он приобрел через свой инвестиционный бизнес Cascade Investment Fund в 2015 году.
"Кернел" контролируется бизнесменом Андреем Веревским и входит в ТОП-5 самых крупных латифундистов страны. Земельный банк этой компании составляет 385 тысяч га.