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Невідомі напали на чоловіка в Києві: намагались забрати сумку з грошима

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вчора близько 18-і години до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення, що на автобусній зупинці на проспекті Григоренка невідомі особи напали на місцевого мешканця, передає УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Повідомляють, що зловмисники вдарили потерпілого ножем та намагались забрати сумку з грошима. Триває досудове розслідування.

"Правоохоронці з’ясували, що киянин, вийшов з обмінного пункту і сів у своє авто. В цей час до нього підбігли троє невідомих чоловіків, розбили скло у трьох дверцятах, бризнули газовим балончиком та вдарили ножем у спину. Захищаючись, потерпілий зробив у відповідь кілька пострілів з пістолета для відстрілу гумових куль. Зловмисники втекли, не забравши гроші," - йдеться в повідомленні.

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З місця події поліцейські вилучили заточений металевий прут, гільзи, інші речові докази.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Триває пошук нападників, які з місця злочину втекли автомобілем “Опель”.

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