Неизвестные напали на мужчину в Киеве: пытались забрать сумку с деньгами

Сообщается, что злоумышленники ударили потерпевшего ножом и пытались забрать сумку с деньгами. Продолжается досудебное расследование.

"Правоохранители выяснили, что киевлянин, вышел из обменного пункта и сел в свое авто. В это время к нему подбежали трое неизвестных мужчин, разбили стекло в трех дверях, брызнули газовым баллончиком и ударили ножом в спину. Защищаясь, потерпевший сделал в ответ несколько выстрелов из пистолета для отстрела с резиновыми пулями. Злоумышленники скрылись, не забрав деньги", - говорится в сообщении.

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С места происшествия полицейские изъяли заточенный металлический прут, гильзы, другие вещественные доказательства.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается поиск нападавших, которые с места преступления скрылись на автомобиле "Опель".