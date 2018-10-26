NBC закрив ранкове шоу Мегін Келлі після її звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Американська журналістка Мегін Келлі, яка брала інтерв’ю у ряду лідерів, в тому числі у президента Росії Володимира Путіна, більше не буде вести ранкову програму телекомпанії NBC. Про це офіційні представники телевізійної мережі заявили в п’ятницю, інформує УНН.
Як вони підтвердили, шоу Megyn Kelly Today більше не показуватимуть. Як зазначається, місце Келлі в програмі передач дістанеться комусь із інших ведучих. При цьому не пояснюється, чи буде журналістка займатися якоюсь іншою роботою на NBC.
У четвер газета New York Post повідомила з посиланням на джерела, що Келлі звільнена з NBC після того, як допустила в ефірі висловлювання, які багато хто визнав неприйнятними. Вона говорила про засилля політичної коректності в США. Ведуча стверджувала, що зараз білий житель США не може навіть, наприклад, надіти на Хеллоуїн чорну маску або накласти чорний грим, не зіткнувшись з критикою. Популярне в країні свято, під час якого багато дітей і дорослі вбираються в костюми з страхітливими масками, що асоціюються з нечистою силою, відзначається 31 жовтня.