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NBC закрив ранкове шоу Мегін Келлі після її звільнення

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Американська журналістка Мегін Келлі, яка брала інтерв’ю у ряду лідерів, в тому числі у президента Росії Володимира Путіна, більше не буде вести ранкову програму телекомпанії NBC. Про це офіційні представники телевізійної мережі заявили в п’ятницю, інформує УНН.

Як вони підтвердили, шоу Megyn Kelly Today більше не показуватимуть. Як зазначається, місце Келлі в програмі передач дістанеться комусь із інших ведучих. При цьому не пояснюється, чи буде журналістка займатися якоюсь іншою роботою на NBC.

У четвер газета New York Post повідомила з посиланням на джерела, що Келлі звільнена з NBC після того, як допустила в ефірі висловлювання, які багато хто визнав неприйнятними. Вона говорила про засилля політичної коректності в США. Ведуча стверджувала, що зараз білий житель США не може навіть, наприклад, надіти на Хеллоуїн чорну маску або накласти чорний грим, не зіткнувшись з критикою. Популярне в країні свято, під час якого багато дітей і дорослі вбираються в костюми з страхітливими масками, що асоціюються з нечистою силою, відзначається 31 жовтня.

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