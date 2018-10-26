NBC закрив ранкове шоу Мегін Келлі після її звільнення

Як вони підтвердили, шоу Megyn Kelly Today більше не показуватимуть. Як зазначається, місце Келлі в програмі передач дістанеться комусь із інших ведучих. При цьому не пояснюється, чи буде журналістка займатися якоюсь іншою роботою на NBC.

У четвер газета New York Post повідомила з посиланням на джерела, що Келлі звільнена з NBC після того, як допустила в ефірі висловлювання, які багато хто визнав неприйнятними. Вона говорила про засилля політичної коректності в США. Ведуча стверджувала, що зараз білий житель США не може навіть, наприклад, надіти на Хеллоуїн чорну маску або накласти чорний грим, не зіткнувшись з критикою. Популярне в країні свято, під час якого багато дітей і дорослі вбираються в костюми з страхітливими масками, що асоціюються з нечистою силою, відзначається 31 жовтня.