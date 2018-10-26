NBC закрыл утреннее шоу Мегин Келли после ее увольнения

Как они подтвердили, шоу Megyn Kelly Today больше не будут показывать. Как отмечается, место Келли в программе передач достанется кому-то из других ведущих. При этом не разъясняется, будет ли журналистка заниматься какой-то иной работой на NBC.

В четверг газета New York Post сообщила со ссылкой на источники, что Келли уволена с NBC после того, как допустила в эфире высказывания, которые многие сочли неприемлемыми. Она говорила о засилье политической корректности в США. Ведущая утверждала, что сейчас белый житель США не может даже, к примеру, надеть на Хэллоуин черную маску или наложить черный грим, не столкнувшись с критикой. Популярный в стране праздник, в ходе которого многие дети и взрослые наряжаются в костюмы с устрашающими масками, ассоциирующимися с нечистой силой, отмечается 31 октября.