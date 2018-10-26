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7 марта, 19:45 • 156224 просмотра

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NBC закрыл утреннее шоу Мегин Келли после ее увольнения

NBC закрыл утреннее шоу Мегин Келли после ее увольнения

Киев  •  УНН

 • 10280 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Американская журналистка Мегин Келли, которая брала интервью у ряда лидеров, в том числе у президента России Владимира Путина, больше не будет вести утреннюю программу телекомпании NBC. Об этом официальные представители телевизионной сети заявили в пятницу, передает УНН.

Как они подтвердили, шоу Megyn Kelly Today больше не будут показывать. Как отмечается, место Келли в программе передач достанется кому-то из других ведущих. При этом не разъясняется, будет ли журналистка заниматься какой-то иной работой на NBC.

В четверг газета New York Post сообщила со ссылкой на источники, что Келли уволена с NBC после того, как допустила в эфире высказывания, которые многие сочли неприемлемыми. Она говорила о засилье политической корректности в США. Ведущая утверждала, что сейчас белый житель США не может даже, к примеру, надеть на Хэллоуин черную маску или наложить черный грим, не столкнувшись с критикой. Популярный в стране праздник, в ходе которого многие дети и взрослые наряжаются в костюмы с устрашающими масками, ассоциирующимися с нечистой силой, отмечается 31 октября.

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