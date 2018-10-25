NBC звільнив ведучу за расистські коментарі

За її даними, Келлі залишилася без роботи після того, як в ході свого ранкового ток-шоу зробила коментар на тему засилля політичної коректності в США. Ведуча стверджувала, що зараз білий житель США не може навіть, наприклад, вдягнути на Хеллоуїн чорну маску або накласти чорний грим, не зіткнувшись з критикою. Популярне в країні свято, під час якого багато дітей і дорослі вбираються в костюми з страхітливими масками, що асоціюються з нечистою силою, відзначається 31 жовтня.

Багато представників громадськості та користувачі соцмереж звинуватили Келлі в расизмі. Керівництво каналу також засудило слова ведучої, в результаті їй довелося принести вибачення. Однак, як зазначає New York Post, в четвер NBC замість нового випуску ранкової передачі Келлі повторив у своєму ефірі один зі старих епізодів. Офіційної інформації з приводу нинішнього статусу ведучої не надходило.

Келлі раніше працювала на консервативному телеканалі Fox News, однак на початку минулого року перейшла звідти на ліберальний NBC. На новому робочому місці журналістка стала вести щотижневу новинну передачу, для якої вона, зокрема, двічі брала інтерв’ю у Путіна — в червні минулого року і в березні поточного року. Келлі також була модератором пленарного засідання торішнього Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). Крім цього, Келлі вела на NBC ранкове ток-шоу.

За даними New York Post, у ведучої був укладений контракт з NBC на кілька років, що передбачає їй виплату близько 20 млн доларів на рік. Як повідомляє газета, тепер каналу, судячи з усього, доведеться виплатити Келлі всю решту суми, яка може становити не менше 69 млн.

Як повідомляв УНН, на початку жовтня тисячі людей в Монреалі вийшли на акцію протесту проти заборони релігійного одягу.