NBC уволил ведущую за расистские комментарии

По ее данным, Келли осталась без работы после того, как в ходе своего утреннего ток-шоу сделала комментарий на тему засилья политической корректности в США. Ведущая утверждала, что сейчас белый житель США не может даже, к примеру, надеть на Хэллоуин черную маску или наложить черный грим, не столкнувшись с критикой. Популярный в стране праздник, в ходе которого многие дети и взрослые наряжаются в костюмы с устрашающими масками, ассоциирующимися с нечистой силой, отмечается 31 октября.

Многие представители общественности и пользователи соцсетей обвинили Келли в расизме. Руководство канала также осудило слова ведущей, в результате ей пришлось принести извинения. Однако, как отмечает New York Post, в четверг NBC вместо нового выпуска утренней передачи Келли повторил в своем эфире один из старых эпизодов. Официальной информации по поводу нынешнего статуса ведущей не поступало.

Келли ранее работала на консервативном телеканале Fox News, однако в начале прошлого года перешла оттуда на либеральный NBC. На новом рабочем месте журналистка стала вести еженедельную новостную передачу, для которой она, в частности, дважды брала интервью у Путина — в июне прошлого года и в марте текущего года. Келли также являлась модератором пленарного заседания прошлогоднего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Помимо этого, Келли вела на NBC утреннее ток-шоу.

По данным New York Post, у ведущей был заключен контракт с NBC на несколько лет, предусматривающий ей выплату около 20 млн долларов в год. Как сообщает газета, теперь каналу, по всей видимости, придется выплатить Келли всю оставшуюся сумму, которая может составлять не менее 69 млн.

Как сообщал УНН, в начале октября тысячи людей в Монреале вышли на акцию протеста против запрета религиозной одежды.