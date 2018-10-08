ЗМІ: тисячі людей в Монреалі вийшли на акцію протесту проти заборони релігійного одягу

Акція пройшла в центральній частині цього найбільшого міста Квебека і завершилася без пригод. Її учасники вважають таку ініціативу уряду провінції проявом расизму і спробою порушити їх права і свободи. Багато хто прийшов на протест в хіджабах і іншому релігійному одязі, що закривають голову або лице. “Хіджаб — це частина мене, і я думаю, що влада не повинна утискати людей за те, що вони хочуть носити”, — заявила телеканалу одна з учасниць маніфестації.

1 жовтня на виборах в Квебеку перемогу отримала правоцентристська партія “Коаліція за майбутнє Квебека” (КМК), яка отримала більшість голосів у парламенті. Її лідер і новий прем’єр-міністр регіону Франсуа Лего вже заявив, що КМК має намір прийняти закон про заборону носіння всіх релігійних атрибутів одягу державними службовцями, в тому числі поліцейськими, вчителями і суддями, в робочий час. Для прийняття відповідного документа уряд має намір скористатися спеціальною нормою, яка дозволяє владі ставити певний закон вище канадської Хартії прав людини.

Як повідомляв УНН, у Чикаго поліцейського визнали винним у вбивстві темношкірого підлітка.