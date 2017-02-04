Найбільше на Донеччині вночі обстрілювали Авдіївку, шахту "Бутовка" і Троїцьке
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Найгарячішими точками обстрілу цієї ночі на донецькому напрямку стали Авдіївка, шахта "Бутовка" та Троїцьке, де ворог застосовував важке озброєння. Про це повідомив УНН прес-офіцер сектора “Донецьк” Володимир Лазарєв.
"На ранок нинішньої доби найгарячіше було на кількох напрямках. Якщо брати Авдіївку, то ворог обстріляв місто тричі з застосуванням 122 та 152 мм озброєння, далі було гаряче на шахті "Бутовка", де ворог 6 разів використовував 120 та 80 мм види озброєнь, а також танки, гранатомети та всі види стрілецької зброї", - сказав він.
За словами прес-офіцера, минулої ночі бойовики з установок "Град" обстріляли Галицинівку Мар’їнського району Донеччини.
Також, розповів В.Лазарєв, гаряче було і під Троїцьким, де ворог шість разів застосовував міномети різних калібрів. Всього було випущено близько 200 мін.
Прес-офіцер додав, що на 27 ворожих обстрілів наші бійці відповідали чотири рази. З ночі до 6 ранку було зафіксовано всього два обстріли.
Нагадаємо, 4 лютого вранці бойовики один раз обстріляли Авдіївку з важкого озброєння.