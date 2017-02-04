Больше всего в Донецкой области ночью обстреливали Авдеевку, шахту "Бутовка" и Троицкое
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Самыми горячими точками обстрела ночью на донецком направлении стали Авдеевка, шахта "Бутовка" и Троицкое, где враг применял тяжелое вооружение. Об этом сообщил УНН пресс-офицер сектора "Донецк" Владимир Лазарев.
"Утром настоящих суток горячее всего было на нескольких направлениях. Если брать Авдеевку, то враг обстрелял город трижды с применением 122 и 152 мм вооружения, дальше было жарко на шахте" Бутовка ", где враг 6 раз использовал 120 и 80 мм виды вооружений, а также танки, гранатометы и все виды стрелкового оружия", - сказал он.
По словам пресс-офицера, прошедшей ночью боевики из установок "Град" обстреляли Галициновку Марьинского района Донецкой области.
Также, рассказал В.Лазарев, горячее всего было и в Троицком, где враг шесть раз применял минометы различных калибров. Всего было выпущено около 200 мин.
Пресс-офицер добавил, что на 27 вражеских обстрелов наши бойцы отвечали четыре раза. С ночи до 6 утра было зафиксировано всего два обстрела.
Напомним, 4 февраля утром боевики один раз обстреляли Авдеевку из тяжелого вооружения.