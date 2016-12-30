Нацрада чекає від телеканалу “1+1” документи про бенефіціарних власників

У Нацраді нагадали, що під час діалогу з ведучою програми “ТСН” Наталкою Мосейчук у прямому ефірі 29 грудня цього року голова Національної ради Юрій Артеменко повідомив її і глядачів каналу “1+1”, що тільки-но регулятор отримає від мовника документи про кінцевого власника, йому буде видано бланк ліцензії. Ведуча казала, що такі документи будуть зранку.

"Національна рада неодноразово зверталася до керівництва каналу про необхідність відповідно до статті 24 (абзац 10) закону України “Про телебачення і радіомовлення” подання підтверджувальних документів про власників. Натомість канал наполіг на отриманні офіційного запиту про надання регуляторному органу документів, які підтверджують бенефіціарного власника ТРК “Студія 1+1” у формі ТОВ, м. Київ. Також регуляторний орган такий запит підготував і попросив юридичну службу компанії забрати його, але юристи “1+1” відмовилися це зробити, зазначивши, що чекають документи поштою. Тому Національна рада надіслала запит кур’єрською службою, о 11:12 30 січня він був доставлений на “Студію 1+1”, - йдеться у повідомленні.

У прес-службі наголосили, що Національний регулятор очікує обіцяні документи.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман негативно ставиться навіть до чуток щодо утисків засобів масової інформації і завжди готовий підтримати журналістів.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що сьогодні телеканал “1+1” заявив, що закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує та припустив спроби рейдерських атак, звинувативши Адміністрацію Президента в тиску на канал.