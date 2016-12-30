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Нацсовет ждет от телеканала "1 + 1" документы о бенефициарных владельцах

Нацсовет ждет от телеканала "1 + 1" документы о бенефициарных владельцах

Киев • УНН

 • 8895 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что ожидает от телеканала "1 + 1" документы о его конечных владельцах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

В Нацсовете напомнили, что во время диалога с ведущей программы "ТСН" Натальей Мосейчук в прямом эфире 29 декабря этого года председатель Национального совета Юрий Артеменко сообщил ей и зрителям канала "1 + 1",что как только регулятор получит от вещателя документы о конечном владельце, ему будет выдано бланк лицензии. Ведущая говорила, что такие документы будут утром.

"Национальный совет неоднократно обращался к руководству канала о необходимости в соответствии со статьей 24 (абзац 10) Закона Украины" О телевидении и радиовещании " о представлении подтверждающих документов о владельцах. Зато канал настоял на получении официального запроса о предоставлении регуляторному органу документов, подтверждающих бенефициарного владельца ТРК "Студия 1 + 1" в форме ООО, г. Киев. Также регуляторный орган такой запрос подготовил и попросил юридическую службу компании забрать его, но юристы "1 + 1" отказались это сделать, отметив, что ждут документы по почте. Поэтому Национальный совет прислала запрос курьерской службой, в 11:12 30 января он был доставлен на "Студию 1 + 1", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Национальный регулятор ожидает обещанные документы.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман негативно относится даже к слухам о притеснениях СМИ и всегда готов поддержать журналистов.

Ранее в СМИ появилась информация, что сегодня телеканал "1 + 1" заявил, что заканчивается срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает и предположил попытки рейдерских атак, обвинив администрацию президента в давлении на канал.

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