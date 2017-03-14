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Нацбанк готовий виконати кабальні умови МВФ - С.Арбузов

Нацбанк готовий виконати кабальні умови МВФ - С.Арбузов

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Нацбанк визнав, що ніякої стабільності в Україні немає, а є глобальна залежність від траншів Міжнародного валютного фонду. Про це заявив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов в Facebook, передає УНН.

"Нацбанк перестав розповідати про те, яка у нас чудова стабільність, і вустами заступника голови НБУ Олега Чурія раптово визнав, що без підтримки Міжнародного валютного фонду Україні загрожує фінансова катастрофа.

Проблема, за його словами, в тому, що в найближчі три роки країні належить виплатити досить великі суми за зовнішніми боргами — приблизно 12,5 мільярдів доларів. І без подальшого отримання кредитів від МВФ країна виконати свої зобов’язання не в змозі. На думку представника регулятора, даний факт виправдовує необхідність виконання будь-яких драконівських умов”, — зазначив С.Арбузов.

За його словами, фактично, мова йде про те, щоб продати землю і позбавити масу людей пенсій тільки для того, щоб відстрочити дефолт на кілька років.

“Влада, як бачимо, до цього готова. Але чи готове до такої перспективи населення? Мені здається, було б правильно, якби уряд поцікавився з цього приводу думкою народу. Я ж, зі свого боку, глибоко переконаний, що якщо кредити МВФ перетворилися для нас виключно в інструмент рефінансування зовнішньої заборгованості, то Україні вони не потрібні. У такому випадку навіть негайний дефолт — менше зло. І, до речі, після публічного визнання повної неспроможності влади, було б непогано побачити хоча б кілька заяв про відставку”, — резюмував С.Арбузов.

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