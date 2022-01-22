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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Загострення ситуації в Україні: НАТО проведе масштабні військово-морські навчання у Середземному морі

Загострення ситуації в Україні: НАТО проведе масштабні військово-морські навчання у Середземному морі

Київ • УНН

 • 26497 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Країни НАТО мають намір провести масштабні військово-морські навчання під назвою "Удар Нептуна-22" з 24 січня по 4 лютого на тлі загрози вторгнення російських сил на територію України. Як повідомляє УНН з посиланням на Military News, військові кораблі, підводні човни та авіація ВМС здійснюватимуть спільні маневри в акваторії Середземного моря.

Деталі

Як заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, в навчаннях, які були заплановані в 2020 році, візьмуть участь кілька країн НАТО, і вони продемонструють, що Альянс і його союзники залишаються "єдиними, і сильними".

Він додав, що в навчаннях візьме участь американський авіаносець Harry S. Truman. За його словами, навчання повинні були провести ще раніше, але при прийнятті рішення про їх проведення була врахована ситуація, що загострилася навколо України.

Авіаносець включає в себе крило з дев'ятьма ескадрильями, чотири есмінці з керованими ракетами і крейсер класу "Тікондерога". Командувати авіаносцем буде віце-адмірал Джин Блек, командувач 6-го флоту ВМС США, що базується в Неаполі (Італія).

Додамо

Як повідомляв УНН, на початку березня НАТО проведе найбільші навчання за Північним полярним колом Cold Response ("Холодна відповідь"), в якому візьмуть участь 35 тисяч військових з 28 країн.

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