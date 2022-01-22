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15 марта, 19:03 • 106894 просмотра

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Обострение ситуации в Украине: НАТО проведет масштабные военно-морские учения в Средиземном море

Обострение ситуации в Украине: НАТО проведет масштабные военно-морские учения в Средиземном море

Киев • УНН

 • 26490 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Страны НАТО намерены провести масштабные военно-морские учения под названием "Удар Нептуна-22" с 24 января по 4 февраля на фоне угрозы вторжения российских сил на территорию Украины. Как сообщает УНН со ссылкой на Military News, военные корабли, подлодки и авиация ВМС будут осуществлять совместные маневры в акватории Средиземного моря.

Детали

Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, в учениях, которые были запланированы с 2020 года, примут участие несколько стран НАТО, и они продемонстрируют, что Альянс и его союзники остаются "едиными, и сильными".

Он добавил, что в учениях примет участие американский авианосец Harry S. Truman. По его словам, учения должны были провести еще раньше, но при принятии решении об их проведении была учтена обострившаяся ситуация вокруг Украины.

Авианосец включает в себя крыло с девятью эскадрильями, четыре эсминца с управляемыми ракетами и крейсер класса "Тикондерога". Командовать авианосцем будет вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом ВМС США, базирующимся в Неаполе (Италия).

Добавим

Как сообщал УНН, в начале марта НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ"), в котором примут участие 35 тысяч военных из 28 стран.

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