Насоси відновили, але прорвало трубу: на Луганщині без водопостачання залишаються 23 тис. абонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Станом на 7 год. 27 грудня електропостачання 7 насосних станцій ЛКСП “Лисичанськводоканал”, які були відключені 24 грудня через заборгованість за спожиту електроенергію відновлено, проте без водопостачання залишаються близько 23 тис. абонентів. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
“Під час підвищення тиску в мережі стався порив трубопроводу діаметром 600 мм, внаслідок чого без водопостачання залишаються частина м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ (близько 23 тис. абонентів)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у зв’язку з недостатньою кількістю води в системі призупинена робота котельні у м. Лисичанськ. “Внаслідок чого без теплопостачання залишаються 110 житлових будинків (близько 5 тис. 200 абонентів), 3 дитячих садки, 3 школи, 3 навчальних та 5 медичних закладів”, — повідомили рятувальники.
“До ремонтних робіт залучено аварійну бригаду. Температура повітря 4 градуси тепла. В разі необхідності буде здійснюватись підвіз води”, — резюмували у пресцентрі.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на Луганщині відключили воду для понад 45 тис. абонентів.