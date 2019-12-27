Насоси відновили, але прорвало трубу: на Луганщині без водопостачання залишаються 23 тис. абонентів

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Станом на 7 год. 27 грудня електропостачання 7 насосних станцій ЛКСП “Лисичанськводоканал”, які були відключені 24 грудня через заборгованість за спожиту електроенергію відновлено, проте без водопостачання залишаються близько 23 тис. абонентів. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.

“Під час підвищення тиску в мережі стався порив трубопроводу діаметром 600 мм, внаслідок чого без водопостачання залишаються частина м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ (близько 23 тис. абонентів)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з недостатньою кількістю води в системі призупинена робота котельні у м. Лисичанськ. “Внаслідок чого без теплопостачання залишаються 110 житлових будинків (близько 5 тис. 200 абонентів), 3 дитячих садки, 3 школи, 3 навчальних та 5 медичних закладів”, — повідомили рятувальники.

“До ремонтних робіт залучено аварійну бригаду. Температура повітря 4 градуси тепла. В разі необхідності буде здійснюватись підвіз води”, — резюмували у пресцентрі.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на Луганщині відключили воду для понад 45 тис. абонентів.

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