Насосы восстановили, но прорвало трубу: в Луганской области без водоснабжения остаются 23 тыс. абонентов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. По состоянию на 7 ч. 27 декабря электроснабжение 7 насосных станций ЛКСП "Лисичанскводоканал", которые были отключены 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию восстановлено, однако без водоснабжения остаются около 23 тыс. абонентов. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.

“Во время повышения давления в сети произошел порыв трубопровода диаметром 600 мм, в результате чего без водоснабжения остаются часть г. Лисичанск, г. Приволье и м. Новодружеск (около 23 тыс. абонентов)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с недостаточным количеством воды в системе приостановлена работа котельной в г. Лисичанск.

“В результате без теплоснабжения остаются 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 5 медицинских учреждений”, — сообщили спасатели.

“К ремонтным работам привлечены аварийную бригаду. Температура воздуха 4 градуса тепла. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды”, — резюмировали в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщал УНН, что на Луганщине отключили воду для более 45 тыс. абонентов.

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