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Актуальне
НАБУ: підозрювані судді ОАСК особисто отримали повістки на допити

НАБУ: підозрювані судді ОАСК особисто отримали повістки на допити

Київ • УНН

 • 10745 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Судді Окружного адміністративного суду Києва, яких було оголошено в розшук у справі про спробу захоплення державної влади, особисто отримали повістки про виклик на допити до Національного антикорупційного бюро України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Підозрювані судді ОАСК особисто отримали повістки про виклик на допити. 12 серпня детективи НАБУ вручили їх служителям Феміди, яких учора змушені були оголосити в розшук", - йдеться в повідомленні.

Як нагадує НАБУ, до таких дій детективи НАБУ та прокурори САП вдалися через те, що починаючи з 23 липня підозрювані систематично порушували обов’язки, передбачені ст.42 КПК України, — не з’являлися до НАБУ для участі у слідчих діях.

"До прикладу, 10.08.2020 адвокат голови ОАСК повідомив детективам, що його клієнт перебуватиме у відпустці до 14 серпня. Однак після оголошення у розшук суддя з’явився на робочому місці наступного ж дня. Так само на наступний день після оголошення осіб у розшук почали виходити на зв'язок з детективами й інші підозрювані у справі, які впродовж трьох тижнів переховувались від слідства", - зазначається в повідомленні.

Водночас, повідомляється, що наразі відсторонити підозрюваних суддів від здійснення правосуддя та обрати щодо них дієві запобіжні заходи слідство не може, адже на це потрібна згода Вищої ради правосуддя.

"НАБУ та САП здійснили необхідні кроки для винесення відповідного питання на розгляд ВРП та сподіваються на швидке ухвалення рішення. Досудове розслідування триває", - додали в бюро.

Нагадаємо, раніше НАБУ вкотре викликало голову ОАСК Вовка на допит. Разом з Вовком на допит викликали суддів ОАСК Олексія Огурцова, Ігоря Качура, Володимира Келеберди, Ігоря Погрібніченка, а також членів ВККС Сергія Остапця, Миколу Сіроша.

Згодом стало відомо, що НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК у справі щодо можливого захоплення влади керівництвом суду. Своєю чергою, в ОАСК заявили, що розшукувані судді на роботі і готові до допиту в НАБУ. Тож, Вовку вручили повістки на допит до НАБУ.

Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

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