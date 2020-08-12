В ОАСК заявили, що розшукувані судді на роботі і готові до допиту в НАБУ

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Судді Окружного адміністративного суду Києва, яких було оголошено в розшук у справі про спробу захоплення державної влади, перебувають на робочих місцях та готові з’явитися на допит до Національного антикорупційного бюро України у порядку, передбаченому КПК. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.