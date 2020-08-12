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В ОАСК заявили, що розшукувані судді на роботі і готові до допиту в НАБУ

В ОАСК заявили, що розшукувані судді на роботі і готові до допиту в НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Судді Окружного адміністративного суду Києва, яких було оголошено в розшук у справі про спробу захоплення державної влади, перебувають на робочих місцях та готові з’явитися на допит до Національного антикорупційного бюро України у порядку, передбаченому КПК. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.

“Повідомляємо, що голова Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступник та три судді ОАСК, яких напередодні Національним антикорупційним бюро України було оголошено в розшук за спробу захоплення державної влади, перебувають на робочих місцях та продовжують виконувати свої службові обов’язки”, — йдеться в повідомленні.

В ОАСК заявили, що заяви про “систематичне неприбуття на виклики детективів НАБУ для допитів” не відповідають дійсності, адже, як вказано, ті співробітники суду, яких було викликано на допити у встановленому законом порядку, були на них присутні.

Також у суді стверджують, що інші суддів ОАСК, зазначені у повідомленні на сайті НАБУ, до цього часу "у встановленому законом порядку не отримували як жодних повідомлень про підозру у скоєнні злочину, за який їх оголошено в розшук, так і повісток про їх виклик".

“Судді ОАСК продовжують виконувати свої обов’язки у звичайному режимі та готові з’явитися на допит у порядку, передбаченому КПК. Водночас, судді закликають співробітників НАБУ дотримуватися чинного законодавства та не підміняти передбачені ним процесуальні дії незрозумілими піар-акціями, розрахованими виключно на увагу ЗМІ”, — зазначається в повідомленні.

Раніше на оголошення у розшук відреагував і голова ОАСК Павло Вовк.

Раніше УНН писав, що Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК у справі щодо можливого захоплення влади керівництвом суду.

Також НАБУ вкотре викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК.

Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

Українські Національні Новини

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