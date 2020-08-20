На Житомирщині горіла дерев'яна церква

"20 серпня о 12:29 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у будівлі дерев’яної церкви, що у селі Соловіївка Брусилівського району. Загоряння виявив настоятель, зі свого будинку він помітив дим, що виходив з-під даху церкви. З початку прихожани спільно з настоятелем розпочали гасіння власними силами, але зрозуміли, що не справляються, вони зателефонували до рятувальників", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що на місці фахівці ДСНС з’ясували, що, зважаючи на пізній виклик та легкозаймистість будівлі, полум’я повністю охопило дах церкви, загальною площею 1000 кв. м. Також швидкому розповсюдженню вогню сприяла суха та вітряна погода. Крім того, процес гасіння ускладнювався відсутністю у селі вододжерела.

Тому, за даними пресслужби, для дозаправки машин водою рятувальникам довелося їздити у сусідні населені пункти, що на відстані 3-4 км від місця події.

Упродовж усього процесу ліквідації ними здійснено 8 таких виїздів.

Одночасно з гасінням культової споруди, рятувальники проливали водою житловий будинок, який розташований неподалік з навітряної сторони.

"Силами бійців ДСНС о 13:45 пожежу локалізовано, ліквідовано о 15:00. Вогонь встиг знищити будівлю церкви. Але вдалося врятувати церковне майно та зазначений житловий будинок. Загиблих та травмованих не виявлено. Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі", - повідомили в управлінні.

Нагадаємо, напередодні у центрі Києва сталася пожежа у чотириповерховому житловому будинку, вогонь розповсюдився на дах будівлі.