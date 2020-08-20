В Житомирской области горела деревянная церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Сегодня пожарные тушили возгорание деревянной церкви в селе Соловеевка Брусиловского района. Об этом информирует управление ГСЧС в Житомирской области, передает УНН.
"20 августа в 12:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании деревянной церкви, в селе Соловеевка Брусиловского района. Возгорание обнаружил настоятель, из своего дома он заметил дым, выходивший из-под крыши церкви. С начала прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняли, что не справляются, они позвонили спасателям", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что на месте специалисты ГСЧС выяснили, что, несмотря на поздний вызов и легковоспламеняемость здания, пламя полностью охватило крышу церкви, общей площадью 1000 кв. м. Также быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Кроме того, процесс тушения осложнялся отсутствием в селе водоисточника.
Поэтому, по данным пресс-службы, для дозаправки машин водой спасателям пришлось ездить в соседние населенные пункты, на расстоянии 3-4 км от места происшествия.
В течение всего процесса ликвидации ими осуществлено 8 таких выездов.
Одновременно с тушением культового сооружения, спасатели проливали водой жилой дом, который расположен неподалеку с наветренной стороны.
"Силами бойцов ГСЧС в 13:45 пожар локализован, ликвидирован в 15:00. Огонь успел уничтожить здание церкви. Но удалось спасти церковное имущество и указанный жилой дом. Погибших и травмированных не обнаружено. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети", - сообщили в управлении.
Напомним, накануне в центре Киева произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, огонь распространился на крышу здания.