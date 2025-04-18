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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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На Вінниччині бійка закінчилась вибухом: двоє поранених

Київ • УНН

 • 5586 перегляди

У Піщанській ТГ Вінницької області вночі сталась бійка між групою людей, пролунав вибух. Двоє чоловіків отримали поранення, поліція проводить розслідування.

На Вінниччині бійка закінчилась вибухом: двоє поранених

У Вінницькій області днями вночі сталася бійка між групою людей, під час якої пролунав вибух. Двоє чоловіків отримали поранення, поліція проводить розслідування за фактом хуліганства та незаконного поводження зі зброєю, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

17 квітня близько опівночі на вулиці одного з населених пунктів Піщанської ТГ між групою громадян виник конфлікт. У ході бійки стався вибух, в результаті чого двоє чоловіків 48 та 50 років зазнали травмувань. Після надання медичної допомоги один - відпущений на амбулаторне лікування, другий – перебуває в стаціонарі

- повідомили у поліції.

На місці події правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертизу. Тип та походження предмета, що вибухнув, встановлюються.

За цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

На Закарпатті двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху гранати18.04.25, 11:33 • 6716 переглядiв

Юлія Шрамко

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