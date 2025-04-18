На Вінниччині бійка закінчилась вибухом: двоє поранених
Київ • УНН
У Піщанській ТГ Вінницької області вночі сталась бійка між групою людей, пролунав вибух. Двоє чоловіків отримали поранення, поліція проводить розслідування.
У Вінницькій області днями вночі сталася бійка між групою людей, під час якої пролунав вибух. Двоє чоловіків отримали поранення, поліція проводить розслідування за фактом хуліганства та незаконного поводження зі зброєю, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
17 квітня близько опівночі на вулиці одного з населених пунктів Піщанської ТГ між групою громадян виник конфлікт. У ході бійки стався вибух, в результаті чого двоє чоловіків 48 та 50 років зазнали травмувань. Після надання медичної допомоги один - відпущений на амбулаторне лікування, другий – перебуває в стаціонарі
На місці події правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертизу. Тип та походження предмета, що вибухнув, встановлюються.
За цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
На Закарпатті двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху гранати18.04.25, 11:33 • 6716 переглядiв