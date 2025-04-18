В Винницкой области драка закончилась взрывом: двое раненых
Киев • УНН
В Песчанской ТГ Винницкой области ночью произошла драка между группой людей, прогремел взрыв. Двое мужчин получили ранения, полиция проводит расследование.
В Винницкой области на днях ночью произошла драка между группой людей, во время которой раздался взрыв. Двое мужчин получили ранения, полиция проводит расследование по факту хулиганства и незаконного обращения с оружием, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
17 апреля около полуночи на улице одного из населенных пунктов Песчанской ТГ между группой граждан возник конфликт. В ходе драки произошел взрыв, в результате чего двое мужчин 48 и 50 лет получили травмы. После оказания медицинской помощи один - отпущен на амбулаторное лечение, второй - находится в стационаре
На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Тип и происхождение взорвавшегося предмета устанавливаются.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
На Закарпатье двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты18.04.25, 11:33 • 6298 просмотров