На Вінниччині п'яний чоловік потрапив під потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Вінницькому районі вчора ввечері нетверезий 51-річний чоловік потрапив під колеса потягу. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.
"Близько 19:00 в с. Сосонка, перетинаючи залізничну колію, під колеса пасажирського потягу "Хмельницький – Вінниця" потрапив пішохід", – йдеться в повідомленні.
Чоловік у нетверезому стані переходив залізничну колію у невстановленому місці. Він не реагував на звукові сигнали машиніста потягу.
З численними травмами у важкому стані потерпілого доставили у реанімацію.
Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.
Нагадаємо, потяг смертельно травмував 19-річного хлопця та 17-річну дівчину у Полтавській області.