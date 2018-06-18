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На Вінниччині п'яний чоловік потрапив під потяг

На Вінниччині п'яний чоловік потрапив під потяг

Київ • УНН

 • 9203 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Вінницькому районі вчора ввечері нетверезий 51-річний чоловік потрапив під колеса потягу. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.

"Близько 19:00 в с. Сосонка, перетинаючи залізничну колію, під колеса пасажирського потягу "Хмельницький – Вінниця" потрапив пішохід", – йдеться в повідомленні.

Чоловік у нетверезому стані переходив залізничну колію у невстановленому місці. Він не реагував на звукові сигнали машиніста потягу.

З численними травмами у важкому стані потерпілого доставили у реанімацію.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Нагадаємо, потяг смертельно травмував 19-річного хлопця та 17-річну дівчину у Полтавській області. 

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