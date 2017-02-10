На стадії досудового розслідування у НАБУ перебуває 264 провадження - А.Ситник

"Станом на кінець січня, тобто на кінець звітного періоду до суду скеровано 50 кримінальних проваджень. Станом на сьогоднішню нашу зустріч вже більше. Загальна сума предмета злочину по цих провадженнях, які вже скеровані до суду складає 1,7 млрд грн.",- сказав А.Ситник.

Він додав, що на сьогодні на стадії досудового розслідування знаходиться 264 кримінальних провадження, сукупний предмет злочину яких складає понад 82 млрд грн, що більше ніж граничний обсяг дефіциту держбюджету України на 2017 рік.

Він додав, що поки немає випадків укладення угод між підозрюваними і слідством. Крім того, А.Ситник підкреслив, що основна частина коштів, які фігурують у кримінальних провадженнях це корупція на держпідприємствах.

Як повідомляв УНН, НАБУ завершить слідство першої частини справи О.Онищенка 13 лютого.