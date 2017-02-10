На стадии досудебного расследования в НАБУ находится 264 производства - А.Сытник

"По состоянию на конец января, то есть на конец отчетного периода в суд направлено 50 уголовных производств. По состоянию на сегодняшнюю нашу встречу уже больше. Общая сумма предмета преступления по этим производствам, которые уже направлены в суд составляет 1,7 млрд грн.", - Сказал А.Сытник.

Он добавил, что на сегодняшний день на стадии досудебного расследования находится 264 уголовных производства, совокупный предмет преступления которых составляет более 82 млрд грн, что больше чем предельный объем дефицита госбюджета Украины на 2017 год.

Он добавил, что пока нет случаев заключения соглашений между подозреваемыми и следствием. Кроме того, А.Сытник подчеркнул, что основная часть средств, которые фигурируют в уголовных процессах это коррупция на госпредприятиях.

Как сообщал УНН, НАБУ завершит следствие первой части дела А.Онищенко 13 февраля.