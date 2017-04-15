На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Національний банк України на 15 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 15 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
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- Золото — 1109,125860;
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- Срiбло — 16,030361;
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- Платина — 830,883522;
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- Паладiй — 685,781205.
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Порівняно з 13 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.