На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 28 березня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1097,849598;



Срiбло — 15,661752;



Платина — 841,578466;



Паладiй — 712,373471.



Порівняно з 27 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала більшою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також зросла.