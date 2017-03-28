На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Національний банк України на 28 березня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 28 березня встановив такі ціни на банківські метали:
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- Золото — 1097,849598;
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- Срiбло — 15,661752;
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- Платина — 841,578466;
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- Паладiй — 712,373471.
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Порівняно з 27 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала більшою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також зросла.