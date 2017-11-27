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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопадом. УНН. Національний банк України на 27 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.

Національний банк України станом на 27 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1115.493411;

Срiбло — 14.753269;

Платина — 807.319052;

Паладiй — 869.620184.

Порівняно з 26 листопада, ситуація з курсом банківських металів скалалась наступна: золото зросло в ціні, срібло - впало, платина здешевшала, а курс паладія здорожчав.

Українські Національні Новини

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