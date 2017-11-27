На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 27 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1115.493411;

Серебро - 14.753269;

Платина - 807.319052;

Палладий - 869.620184.

По сравнению с 26 ноября, ситуация с курсом банковских металлов скалалась следующая: золото выросло в цене, серебро - упало, платина подешевела, а курс палладия подорожал.