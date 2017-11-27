На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноябрем. УНН. Национальный банк Украины на 27 ноября 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины состоянию на 27 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1115.493411;
Серебро - 14.753269;
Платина - 807.319052;
Палладий - 869.620184.
По сравнению с 26 ноября, ситуация с курсом банковских металлов скалалась следующая: золото выросло в цене, серебро - упало, платина подешевела, а курс палладия подорожал.