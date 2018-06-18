На сьогодні у Києві функціонує 13 пляжів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На сьогодні в Києві функціонує 13 муніципальних пляжів та 16 зон відпочинку без купання. Про це під час брифінгу щодо пляжного сезону розповів директор з питань організації безпеки на водних об'єктах комунального підприємства "Плесо" Олег Юсипенко, передає кореспондент УНН.
“1 червня був офіційно відкритий пляжно-оздоровчий сезон у Києві. На сьогоднішній день у місті функціонує 13 муніципальних пляжів, вони готові приймати киян та гостей нашого міста. В місті працюють 16 зон відпочинку без купання”, — сказав він.
За словами Юсипенка, на сьогодні в місті функціонує 25 постів рятувальників — на цих локаціях працює 150 осіб, що пройшли ретельний відбір. Крім того, кожен з 13 пляжів має паспорт пляжів, який засвідчує його безпеку та комфорт.
Зазначимо, це такі пляжі, як Дитячий, Венеція, Молодіжний, Золотий, Передмістна Слобідка, Центральний, Вербне, Пуща-Водиця, Чорторий, Райдуга, Веселка, Тельбін, Галерна.
Нагадаємо, МОЗ оприлюднило карту непридатних для купання пляжів України.