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На саміті НАТО у Мадриді генсеком альянсу вперше в історії може стати жінка - El Pais

На саміті НАТО у Мадриді генсеком альянсу вперше в історії може стати жінка - El Pais

Київ • УНН

 • 22672 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Жінка може вперше в історії НАТО стати генеральним секретарем альянсу, змінивши у жовтні 2022 року на цій посаді норвежця Єнса Столтенберга. Як повідомила в середу іспанська газета El Pais з посиланням на дипломатичні джерела, новий генсек буде обраний на саміті НАТО, який, як очікується, пройде навесні наступного року у Мадриді, пише УНН.

Деталі

Як уточнює видання, всередині організації існує широкий консенсус, щоб на цій посаді Столтенберга змінила жінка. Переговори з пошуку майбутнього генсека НАТО почнуться восени, але імена передбачуваних претендентів вже звучать в різних країнах — членах альянсу. “Існує загальне переконання, що прийшов час жінці очолити НАТО”, — наводить El Pais слова дипломатичних джерел.

За версією видання, серед можливих кандидатів на пост генсека альянсу — експрем’єрка Великої Британії Тереза Мей, колишня глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер. Ймовірними претендентками також є експрезидентка Литви Даля Грібаускайте, президентка Естонії Керсті Кальюлайд і експрезидентка Хорватії Колінда Грабар-Кітаровіч.

Довідка

Йенс Столтенберг займає пост генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року. У цьому році Рада НАТО в останній раз продовжила на рік його контракт на цій посаді. Вибір нового генерального секретаря зазвичай проходить в НАТО в рамках закритих консультацій між провідними країнами альянсу, на яких вирішальне слово залишається за США. Потім це призначення формально затверджує Північноатлантична рада.

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