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На Рівненщині заарештували трьох жінок за торгівлю людьми

На Рівненщині заарештували трьох жінок за торгівлю людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Рівненській області трьом особам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід за торгівлю людьми. Про це УНН повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

“За процесуального керівництва прокуратури області трьом особам — жителям Рівненської та Хмельницької областей слідчими СУ ГУНП в Рівненській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми)”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в період з червня по серпень 2019 року 27-річна жителька Хмельниччини за попередньою змовою із двома спільницями, підшукувала на території міста Рівне малозабезпечених жінок.

Так, вказані особи завербували одну з жительок Рівненщини, з метою сексуальної експлуатації Туреччині. Попередньо зловмисниці надали їй фінансову допомогу для оформлення документів, купівлі одягу, а в подальшому, у разі її відмови їхати за кордон для надання сексуальних послуг, зобов’язали негайно повернути надані кошти. Внаслідок скрутного матеріального становища та перебування у фінансовій залежності, потерпіла погодилася поїхати до Туреччини.

14 серпня 2019 року судом щодо двох підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, стосовно іншої — домашній арешт на певний час доби.

Нині під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного злочину.

Жінкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, про те, що фігурантів справи затримали, стало відомо 12 серпня.

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