В Ровенской области арестовали трех женщин за торговлю людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Ровенской области трем лицам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения за торговлю людьми. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
“Под процессуальным руководством прокуратуры области трем лицам — жителям Ровенской и Хмельницкой областей следователями СУ ГУНП в Ровенской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми)”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с июня по август 2019 года 27-летняя жительница Хмельницкой области по предварительному сговору с двумя сообщницами, подыскивала на территории города Ровно малообеспеченных женщин.
Так, указанные лица завербовали одну из жительниц Ровенской области, с целью сексуальной эксплуатации в Турции. Предварительно злоумышленницы предоставили ей финансовую помощь для оформления документов, покупке одежды, а в дальнейшем, в случае ее отказа ехать за границу для оказания сексуальных услуг, обязали немедленно вернуть предоставленные средства. Вследствие тяжелого материального положения и пребывания в финансовой зависимости, потерпевшая согласилась поехать в Турцию.
14 августа 2019 года судом в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронных средств контроля, в отношении другой — домашний арест на определенное время суток.
Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения указанного преступления.
Женщинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, о том, что фигурантов дела задержали, стало известно 12 августа.