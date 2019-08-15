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В Ровенской области арестовали трех женщин за торговлю людьми

В Ровенской области арестовали трех женщин за торговлю людьми

Киев  •  УНН

 • 8425 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Ровенской области трем лицам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения за торговлю людьми. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

“Под процессуальным руководством прокуратуры области трем лицам — жителям Ровенской и Хмельницкой областей следователями СУ ГУНП в Ровенской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми)”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с июня по август 2019 года 27-летняя жительница Хмельницкой области по предварительному сговору с двумя сообщницами, подыскивала на территории города Ровно малообеспеченных женщин.

Так, указанные лица завербовали одну из жительниц Ровенской области, с целью сексуальной эксплуатации в Турции. Предварительно злоумышленницы предоставили ей финансовую помощь для оформления документов, покупке одежды, а в дальнейшем, в случае ее отказа ехать за границу для оказания сексуальных услуг, обязали немедленно вернуть предоставленные средства. Вследствие тяжелого материального положения и пребывания в финансовой зависимости, потерпевшая согласилась поехать в Турцию.

14 августа 2019 года судом в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронных средств контроля, в отношении другой — домашний арест на определенное время суток.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения указанного преступления.

Женщинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, о том, что фигурантов дела задержали, стало известно 12 августа.

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