На проспекті Миру у Києві сьогодні частково обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні з 09:00 до 18:00 на проспекті Миру у Києві частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Київавтодору”.
“20 квітня 2018 року з 09.00 год. до 18.00 год. у зв’язку з влаштуванням нового асфальтобетонного покриття на просп. Миру на ділянці від Дарницької площі до вул. Григорія Чупринки буде частково обмежено рух транспорту”, — йдеться у повідомленні прес-служби.