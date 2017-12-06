На передовій наші бійці отримують 17,5 тис. грн - Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На лінії зіткнення українські військовослужбовці отримують 17,5 тисяч гривень. Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“У пунктах постійної дислокації наші військовослужбовці мінімально отримують щомісяця 7,5 тисяч гривень, на лінії зіткнення — 17,5 тисяч”, — сказав він.
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Полторак наголосив, що військовослужбовець має отримувати стільки грошей, щоб, ризикуючи життям і здоров’ям на завданні, він не думав про побут сім’ї.
При цьому він підкреслив, що нині грошове утримання військових є недостатнім.