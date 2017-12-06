На передовой наши бойцы получают 17,5 тыс. грн - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На линии соприкосновения украинские военнослужащие получают 17 500 гривен. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В пунктах постоянной дислокации наши военнослужащие минимально получают ежемесячно 7500 гривен, на линии соприкосновения - 17,5 тыс.", - сказал он.
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Полторак отметил, что военнослужащий должен получать столько денег, чтобы, рискуя жизнью и здоровьем на задании, он не думал о быте семьи.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время денежного содержания военных недостаточно.