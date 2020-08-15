На кордоні Албанії та Греції сталися сутички, через безлади - загинула дитина

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Декілька тисяч людей, переважно албанських емігрантів, які проживають в Греції і намагаються потрапити додому, в знак протесту проти вимоги влади надавати при в’їзді в країну довідку про негативний ПЛР-тест перекрили дорогу біля албансько-грецького кордону. Про це повідомив північномакедонскій телеканал “Канал 5”, зазначає УНН.

Як зазначає телеканал затор, який виник у результаті значно сповільненої процедури пропуску на пункті Какавія, яка почала формуватися ввечері 13 серпня, вже розтягнулася на 25 км. Люди, що повертаються з відпочинку в Албанії, вимагають від албанського уряду оперативного вирішення проблеми, що створилася при взаємодії з грецькою стороною, щоб їм дозволили перетнути кордон без необхідних довідок.

За даними “Канал 5”, в даний час до процесу підключилася албанська армія, яка намагається в оперативному режимі зібрати всі дані людей, які скупчилися на кордоні, з метою прискорення процедури їх подальшого пропуску через кордон.

Ситуація загострилася після того, як машина швидкої допомоги, яка поспішала на виклик, ненавмисно збила 10-річну дитину, що знаходилася на дорозі, яка від отриманих травм помер на місці.

У п’ятницю до уряду і міністерству закордонних справ з вимогою негайно розібратися з виниклою ситуацією звернувся президент Албанії Ілір Мета.

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