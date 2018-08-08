На Київщині затримали військового, який торгував наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Нацгвардієць Київського гарнізону виявився торговцем амфетаміном. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
“8 серпня 2018 року співробітники ГВ УБОЗ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області та слідчі ГУ НПУ в Київській області затримали військовослужбовця-контрактника Національної гвардії України”, — йдеться у повідомленні.
Підозрюваного наркоділка затримали безпосередньо після збуту наркотичної речовини “амфетамін” у кількості 30 грам та одержання останнім грошових коштів у сумі 10 тисяч гривень за його реалізацію.
Примітно, що затриманий був озброєний вогнепальною зброєю та мав намір чинити опір. Проте, завдяки тактично правильно організованій співробітниками CБУ операції з затримання правопорушника, обійшлося без жертв.
На даний час слідчі військової прокуратури готують затриманому оголошення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також клопотання до суду про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
За скоєння подібного злочину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Київщині затримали двох поліцейських-хабарників, що виявились драг-дилерами.