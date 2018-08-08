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В Киевской области задержали военного, который торговал наркотиками

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Нацгвардеец Киевского гарнизона оказался торговцем амфетамином. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

“8 августа 2018 года сотрудники ГУ УБОП ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и следователи ГУ НПУ в Киевской области задержали военнослужащего-контрактника Национальной гвардии Украины”, — говорится в сообщении.

Подозреваемого наркодельца задержали непосредственно после сбыта наркотического вещества “амфетамин” в количестве 30 грамм и получения последним денежных средств в сумме 10 тысяч гривен за его реализацию.

Примечательно, что задержанный был вооружен огнестрельным оружием и намеревался сопротивляться. Однако, благодаря тактически правильно организованной сотрудниками CБУ операции по задержанию правонарушителя, обошлось без жертв.

В настоящее время следователи военной прокуратуры готовят задержанному объявление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, а также ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение подобного преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области задержали двух полицейских-взяточников, которые оказались драг-дилерами.

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