В Киевской области задержали военного, который торговал наркотиками

“8 августа 2018 года сотрудники ГУ УБОП ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и следователи ГУ НПУ в Киевской области задержали военнослужащего-контрактника Национальной гвардии Украины”, — говорится в сообщении.

Подозреваемого наркодельца задержали непосредственно после сбыта наркотического вещества “амфетамин” в количестве 30 грамм и получения последним денежных средств в сумме 10 тысяч гривен за его реализацию.



Примечательно, что задержанный был вооружен огнестрельным оружием и намеревался сопротивляться. Однако, благодаря тактически правильно организованной сотрудниками CБУ операции по задержанию правонарушителя, обошлось без жертв.



В настоящее время следователи военной прокуратуры готовят задержанному объявление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, а также ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



За совершение подобного преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области задержали двух полицейских-взяточников, которые оказались драг-дилерами.